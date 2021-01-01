أولياء أمور مصر تطالب وزار ة التربية والتعليم بتحرك لحماية الطلاب من تحديات التيك توك



وزار ة التربية والتعليم وزار ة التربية والتعليم



أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا للتعليق على واقعة إصابة أحد طلاب المدارس الدولية بالشلل بسبب ممارسته لإحدى تحديات تيك توك داخل المدرسة.



وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن السبب الرئيسي في الواقعة المؤسفة، عدم وجود تشريع قانوني يحظر هذا المحتوي الرقمي غير المناسب المتاح لطلاب المدارس عبر تيك توك.



كما أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه من أسباب هذه الواقعة أيضا، غياب دور الرقابة الأبوية فيما يشاهده الأبناء، وعدم متابعة التطبيقات التي يستخدمونها.

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وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن للأسرة دورا كبيرا فيما وصل إليه الأطفال والمراهقون، فقد ترك الآباء أبناءهم لاستخدام تطبيقات التليفونات المحمولة بحرية تامة دون رقابة، وأصبح الأهالي لا يعلمون ما يفعله الأبناء على الموبايل طوال اليوم.وأكدت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، أن الظاهرة سببها عدم الاهتمام بشغل وقت فراغ الأبناء فيما ينفعهم ويفرغ طاقتهم.كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى ضرورة الاهتمام باختيار الصحبة الصالحة للأبناء.واستكملت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، يمكن لأولياء الأمور أن يستعينوا بالمتخصصين لوضع ضوابط في استخدام الأبناء للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكذلك الحديث مع الأبناء وتوعيتهم بخطورة التطبيقات التكنولوجية ، والتعامل برفق مع الابناء افضل من أسلوب التعنيف الذي يولد لدى المراهق شعور الغضب الذي يدفعه لخوض التجربة من اجل اثبات الذات والتمرد علي كلام الأهل.وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم بتكثيف الرقابة على المدارس والتحقيق في مثل هذه الحوادث لمحاسبة مسئول الاشراف في المدرسة الذي يسمح بممارسة مثل هذه الأفعال الخطيرة، مع توقيع عقوبة على الطلاب الذين يمارسون تحديات تيك توك في المدارس.واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، هناك ضرورة قصوى لتحرك أجهزة الدولة جميعا سواء وزارة الاتصالات أو وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذه كارثة تحديات تيك توك التي لا تنتهي، لذا يجب أن يكون هناك حل جذري.