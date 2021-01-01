كأس العالم 2022 l حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب



رونالدو رونالدو

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانا رسميا، بشأن أنباء تهديد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، بمغادرة المعسكر، قبل مواجهة المغرب، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.



وذكر الاتحاد في بيانه، أن كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي وقت بمغادرة معسكر منتخب البرتغال".



وأضاف البيان، أن كريستيانو بنى مسيرة مميزة بقميص منتخب البرتغال، ومشهود له بالالتزام التام، كما أثبت اللاعب تفانيه خلال مواجهة سويسرا الماضية.

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وأشار البيان، أن المنتخب بأكمله لديه حماس منذ اليوم الأول في البطولة، ويريد أن تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ مشاركات البرتغال بالمونديال.وكان صحيفة “ريكورد” البرتغالية، ذكرت خلال الساعات الماضية أن رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.وضرب منتخب البرتغال موعدا مع المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 6-1.مباريات ربع نهائي كأس العالم:الجمعةالبرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء.الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء.السبتالمغرب - البرتغال، الخامسة مساء.إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء.