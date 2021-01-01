كأس العالم 2022 l حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانا رسميا، بشأن أنباء تهديد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، بمغادرة المعسكر، قبل مواجهة المغرب، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.
وذكر الاتحاد في بيانه، أن كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي وقت بمغادرة معسكر منتخب البرتغال".
وأضاف البيان، أن كريستيانو بنى مسيرة مميزة بقميص منتخب البرتغال، ومشهود له بالالتزام التام، كما أثبت اللاعب تفانيه خلال مواجهة سويسرا الماضية.
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