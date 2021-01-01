تعلن ZTE عن أحدث هواتفها V41 Vita

كانت شركة “ZTE” الصينية قد أعلنت فى وقت مبكر من العام الجاري عن هاتفها الذكي V40 Vita، لتعيد من جديد هذا العام إطلاقه شقيقه الأحدث بتحسينات أفضل وهو V41 Vita.
وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء ZTE V41 Vita بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بتقنية عرض FHD+، مع معدل تحديث سرعة 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى منتصف أعلى الشاشة.
ولمحبي التصوير يقدم ZTE V41 Vita كاميرا سيلفي بقوة 8 ميجابسكل، وأخري أساسيىة ثلاثية بدقة 50 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع معالج من نوع MediaTek’s Dimensity 810، وذاكرة وصول عشواءئي رام سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.
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