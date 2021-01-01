تعلن ZTE عن أحدث هواتفها V41 Vita

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعلن ZTE عن أحدث هواتفها V41 Vita

صورة الخبر: V41 Vita
V41 Vita

كانت شركة “ZTE” الصينية قد أعلنت فى وقت مبكر من العام الجاري عن هاتفها الذكي V40 Vita، لتعيد من جديد هذا العام إطلاقه شقيقه الأحدث بتحسينات أفضل وهو V41 Vita.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء ZTE V41 Vita بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بتقنية عرض FHD+، مع معدل تحديث سرعة 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى منتصف أعلى الشاشة.

ولمحبي التصوير يقدم ZTE V41 Vita كاميرا سيلفي بقوة 8 ميجابسكل، وأخري أساسيىة ثلاثية بدقة 50 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع معالج من نوع MediaTek’s Dimensity 810، وذاكرة وصول عشواءئي رام سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

يوفر هاتف ZTE V41 Vita بطارية سعة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، كع واجهة تشغيل MyOS 12.

يمكنك الحصول على هاتف ZTE V41 Vita باللون الأسود مقابل سعر 340 دولاراً، مايعادل 8400 جنيه مصري.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن ZTE عن أحدث هواتفها V41 Vita

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18034

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager