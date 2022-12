ستكون سامسونج الشريك الذكي لسلسلة Snapdragon Pro من كوالكوم

Snapdragon Pro Snapdragon Pro

في وقت سابق اليوم (8 ديسمبر 2022)، أعلنت شركة كوالكوم أن سامسونج هي الشريك الرسمي للهواتف الذكية في دوري الرياضات الإلكترونية للجوال متعدد العناوين، والتي يطلق عليها سلسلة Snapdragon Pro.



ووفقًا للإعلان الرسمي، ستعرض سلسلة Snapdragon Pro العلامة التجارية الكورية الجنوبية عبر مناطق متعددة وسيستخدم منافسو الرياضات الإلكترونية على مستويات معينة حصريًا أجهزة Samsung Galaxy التي تتميز بشرائح Snapdragon.



سيستخدم منافسو سلسلة Snapdragon Pro على مستوى Mobile Challenge و Mobile Masters هواتف Galaxy حصريًا في المسابقات المصادق عليها. وسيبدأ هذا مع نهائيات Mobile Challenge القادمة التي تستضيفها DreamHack Valencia في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولقد صرحت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق العالمي في سامسونج قائلةً: “نحن ملتزمون بجلب أجهزة Samsung Galaxy عالية الأداء المدعومة من Snapdragon إلى أيدي مليارات اللاعبين حول العالم لتعزيز الصداقة الحميمة والمنافسة. وبصفتنا الشريك الرسمي للهواتف الذكية في سلسلة Snapdragon Pro، فإن هذا الإعلان يعمق تعاوننا الحالي مع كوالكوم ويُعد خطوة مهمة في سعينا لتطوير تكنولوجيا الهاتف المحمول في عالم الرياضات الإلكترونية”.بينما تم الإعلان عن الإعلان عن كون سامسونج شريكًا، لم تكشف الشركة بعد عن هواتف Galaxy الذكية التي سيتم استخدامها في المراحل الرسمية. ولكن يمكننا أن نتوقع أن تعرض العلامة التجارية بعضًا من أفضل طرازاتها مثل Galaxy S22 Ultra و Galaxy Tab S8 Ultra، وكلاهما يتميز بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1.ستتضمن سلسلة Snapdragon Pro مناطق وألعاب مختلفة مثل العناوين الشهيرة Clash of Clans و Clash Royale و PUBG Mobile و Asphalt 9 Legends و Brawl Stars و League of Legends: Wild Rift و Garena Free Fire و Mobile Legends: Bang Bang و PUBG New State Mobile.