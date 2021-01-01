آبل تكشف عن ميزة جديدة لعشاق الكاريوكي..

أطلقت شركة آبل ميزة كاريوكي Apple Music Sing التي تتيح لك الغناء مع الأغاني المفضلة لديك من خلال دعم الأغاني وكلمات الأغاني في الوقت الفعلي.
وتوفر خدمة بث الموسيقى المسماة "Apple Music Sing" كلمات الأغاني التي تتحرك في الوقت المناسب للمغني الأصلي حتى يتمكن المستخدمون من عيش أحلام نجوم البوب ??الخاصة بهم.
وتعرض الميزة الكلمات الاغاني ،ستتوفر عشرات الملايين من الأغاني للاستخدام مع Apple Music Sing ، والذي من المقرر طرحه للمشتركين في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.
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