آبل تكشف عن ميزة جديدة لعشاق الكاريوكي..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أطلقت شركة آبل ميزة كاريوكي Apple Music Sing التي تتيح لك الغناء مع الأغاني المفضلة لديك من خلال دعم الأغاني وكلمات الأغاني في الوقت الفعلي.



وتوفر خدمة بث الموسيقى المسماة "Apple Music Sing" كلمات الأغاني التي تتحرك في الوقت المناسب للمغني الأصلي حتى يتمكن المستخدمون من عيش أحلام نجوم البوب ??الخاصة بهم.



وتعرض الميزة الكلمات الاغاني ،ستتوفر عشرات الملايين من الأغاني للاستخدام مع Apple Music Sing ، والذي من المقرر طرحه للمشتركين في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

قد يعجبك أيضا...

وقال أوليفر شوسر ، نائب رئيس خدمة Apple Music في آبل : "تعد تجربة كلمات Apple Music باستمرار واحدة من أكثر الميزات شيوعًا في خدمتنا.وأضاف "نحن نعلم بالفعل أن مستخدمينا في جميع أنحاء العالم يحبون متابعة أغانيهم المفضلة ، لذلك أردنا تطوير هذا العرض بشكل أكبر لتمكين المزيد من المشاركة حول الموسيقى من خلال الغناء."عند طرحه ، ستتوفر Apple Music Sing على طرز iPhone و iPad المتوافقة ، بالإضافة إلى Apple TV 4K الجديد.