تيليجرام تضيف مميزات جديدة للأرقام المجهولة والمتطفلين

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قدم تطبيق تيليجرام تحديثات جديدة أعلن عنها عبر المدونة الرسمية للمنصة، وشمل التحديث الجديد إمكانية الحصول على حساب دون الحاجة إلى شريحة اتصال SIM، فضلًا عن إتاحة وتسجيل الدخول بواسطة أرقام مجهولة بتقنية جديدة وهي «Blockchain».



لم تكن الأولى لتيليجرام بإتاحة مميزات مختلفة، فأتاح بعام 2013 ميزة التدمير الذاتي للرسائل، التي تحذف أي رسالة مُرسلة أو مُستلمة لكلا الطرفين دون آثار على عكس واتساب وماسنجر اللذين يتناولان نص بديل للرسالة المحذوفة تفيد بأن هُنا حذفت رسالة. كذلك أتاح عداد مؤقت للحذف التلقائي للتخلص من المحادثات الخاصة بين طرفين بعد مدة من الزمن.



أبرز التحديثات الجديدة جاء بتعيين مؤقت للحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل آليًا في جميع المحادثات الجديدة. دون تأثير المحادثات السابقة.

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وبغض النظر عمن بدأ المحادثة، سيُطبّق المؤقت تلقائيًا على كل المحادثات الجديدة وكذلك على كل المجموعات الجديدة التي ينشئها المستخدم.أتاحت التحديثات أيضاً الحذف التلقائي في المجموعات، لكل الأعضاء المسموح لهم بتغيير اسم المجموعة وصورتها، يمكنهم تفعيل الحذف المؤقت.نظمت التحديثات النقاشات في موضوعات متنوعة لمشرفي المجموعات، بما يدمج منتديات الإنترنت التقليدية مع أحدث تقنيات المراسلة. ويصل أعدادهم لأكثر من 100 عضو أو أكثر.وفيما يخص الرسائل المزعجة، يمكن الأن تصفيتها من المجموعات بكل سهولة، فقالت تيليجرام أن الآن أصبح بإمكان مشرفي المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو استخدام القوة الاستباقية لخوارزميات تيليجرام لتصفية الرسائل المزعجة آليًا. ويمكن لمشرفي المجموعة الإبلاغ فورًا عن أي خطأ من علامة التبويب.وبين المميزات الجديدة للتحديث يمكن للمستخدمين الحاملين اسم مستخدم عام، إنشاء رمز الاستجابة السريعة لتسهيل التواصل مع الأشخاص من حولهم.وبعد إتاحة الميزة لمستخدمي أندرويد، أصبح الآن بإمكان مستخدمي تيليجرام على نظام iOS من آبل البحث عن الرموز التعبيرية باستخدام الكلمات الرئيسية بلغات متعددة.ويُتاح تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام Ios.