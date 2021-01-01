مايكروسوفت تتيح لعبة Call of Duty لمدة 10 سنوات..لن تكون حكرًا على إكس بوكس فقط..



لعبة Call of Duty لعبة Call of Duty

وقعت شركة مايكروسوفت اتفاقية حول إتاحة لعبة «Call of Duty» لباقى لمنصات الألعاب، وقال «فيل سبنسر»، رئيس قسم الألعاب لدى مايكروسوفت، اليوم الأربعاء إن الشركة أبرمت صفقةً مع نينتندو لتتيح العبة الشهيرة كول أوف ديوتي Call of Duty إلى منصات الألعاب التابعة للشركة اليابانية، وذلك على مدار السنوات العشر القادمة.



هذه الصفقة جاءت بعد جدل واسع حول احتكار اللعبة وتوقفها على ممارسة الإكس بوكس فقط، لذا سعت الشركة لتهدئة المخاوف عن طريق التأكيد على أن اللعبة ستكون متاحة على منصة الألعاب للشركات المنافسة.



على أن تعتمد الصفقة بين مايكروسوفت ونينتندو على موافقة لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية على صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل بين مايكروسوفت وأكتيفيجين بليزارد Activision Blizzard، المطورة للعبة كول أوف ديوتي. وسبق للطرفين أن صرّحا أنهما يتوقعان إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2023.

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بلغ حجم الصفقة 69 مليار دولار أمريكي، وعليها غرد «فل سبنسر»، عبر حسابه على تويتر، وهو متخصص في تجارة ألعاب الفيديو لشركة مايكروسوفت، قائلًا: «تلتزم مايكروسوفت بالمساعدة في توفير المزيد من الألعاب لعدد أكبر من الناس، وذلك بالكيفية التي يختارونها للعب، بعدما دخلت مايكروسوفت في التزام مدته 10 سنوات لجلب كول أوف ديوتي إلى نينتندو بعد اندماج مايكروسوفت وأكتيفيجين بليزارد».