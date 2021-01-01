تطلق DJI درونها الجديد لعشاق التصوير

بدأت عملاقة صناعة الدرونات DJI بطرح طائراتها المسيرة الجديدة المخصصة لعشاق التصوير من الجو.
وبالرغم من أن الشركة لم تستعرض درون DJI Mini 3 الجديد بشكل رسمي بعد إلا أن هذا الدرون بات متاحا لطلبات الشراء في بعض المتاجر الإلكترونية مثل متجر BestBuy بنيوجرسي بالولايات المتحدة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدرون الجديد متاح للشراء بسعر 860 دولارا تقريبا، وتتوفر مع الملحقات التي تأتي معه شفرات احتياطية للمراوح، وجهاز تحكم عن بعد، وشاشة صغيرة.
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