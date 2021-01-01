تعيد مجموعة فولكس واجن التفكير في القيادة الذاتية

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعيد مجموعة فولكس واجن التفكير في القيادة الذاتية

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

منذ عام 2020 وإلى زمن قريب كانت أودي تتحدث عن مشروع سيارتها Artemis كنقلة رائدة في تقنيات القيادة الذاتية والمحركات الكهربائية، ويبدو أن ذلك سيتغير قريباً تحت خطط جديدة من مجموعة فولكس واجن المالكة لأودي.

بحسب صحيفة ألمانية فإن بطئ تقدم مشروع أودي أرتميس “أظهر تقدمًا ضئيلًا بسبب التأخير في إنشاء برنامج جديد متقدم في شركة Cariad التابعة لمجموعة فولكس واجن”. وهنا يأتي دور يتوقع أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن لإنهاء المشروع وتقديم “خارطة طريق برمجية مجددة” إلى مجلس الإشراف في 15 ديسمبر.

ستعلن فولكس واجن عن تفاصيل خططها للقيادة الذاتية قريباً، ويبدو أن مشروع أودي سيستمر على شكل سيارة إنتاجية ولكنها لن تكون تلك السيارة المتصدرة كما أرادت لها أودي سابقاً.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعيد مجموعة فولكس واجن التفكير في القيادة الذاتية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56179

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager