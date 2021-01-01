تعيد مجموعة فولكس واجن التفكير في القيادة الذاتية

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منذ عام 2020 وإلى زمن قريب كانت أودي تتحدث عن مشروع سيارتها Artemis كنقلة رائدة في تقنيات القيادة الذاتية والمحركات الكهربائية، ويبدو أن ذلك سيتغير قريباً تحت خطط جديدة من مجموعة فولكس واجن المالكة لأودي.



بحسب صحيفة ألمانية فإن بطئ تقدم مشروع أودي أرتميس “أظهر تقدمًا ضئيلًا بسبب التأخير في إنشاء برنامج جديد متقدم في شركة Cariad التابعة لمجموعة فولكس واجن”. وهنا يأتي دور يتوقع أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن لإنهاء المشروع وتقديم “خارطة طريق برمجية مجددة” إلى مجلس الإشراف في 15 ديسمبر.



ستعلن فولكس واجن عن تفاصيل خططها للقيادة الذاتية قريباً، ويبدو أن مشروع أودي سيستمر على شكل سيارة إنتاجية ولكنها لن تكون تلك السيارة المتصدرة كما أرادت لها أودي سابقاً.