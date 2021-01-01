تسلط هيونداي الضوء على مركبات M.Vision TO و M.Vision HI

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صورة الخبر: M.Vision HI
M.Vision HI

ستقوم شركة هيونداي Mobis بالمشاركة في معرض تقنيات المستهلكين CES 2023 للكشف عن المركبات الاختبارية M.Vision TO و M.Vision HI.

كالعادة، لم تخض الشركة في التفاصيل في هذا الوقت، نعلم أن M.Vision TO هي مركبة مستقلة بتصميم مستقبلي وزجاج محيطي، تظهر الصورة أنها المركبة ستقدم تقنيات حديثة تشمل شاشات عرض خارجية وتقنية عرض هولوغرام. من ناحية أخرى M.Vision HI هي مركبة أكثر فخامة مع نوافذ رقمية يمكن استعمالها كشاشات محيطية. وتتميز السيارة الاختبارية “بتكنولوجيا التحكم عن بعد بمساعدة النظر، والتي تقرأ عيون المستخدم”.

تبقت أسابيع قليلة حتى موعد عرض السيارات الجديدة، وننتظر مشاهدة ما تتوقع هيونداي أنه سيصبح واقع التنقل في المستقبل.

المصدر: سعودى شفت

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