السوق المصري اختفاء فئتين من شيري تيجو 8 برو 2023



شيري تيجو 8 برو شيري تيجو 8 برو

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، وتعتبر سيارة شيري تيجو 8 برو 2023 المزودة من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد هي أحدث إضافة من الشركة لسيارات شيري الجديدة في مصر.



وتحمل تيجو 8 برو 2023 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وبقوة 197 حصان وبعزم 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



ويتم إطلاق هذا الموديل محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم خلال شهر ديسمبر، ومن خلالها تبين اختفاء فئتين من السيارة (الثانية والثالثة) مع زيادة سعر الفئة الوحيدة المتبقية من السيارة لتصبح كالتالي:

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- فئة أولى كومفورت من 760 إلى 790 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).- فئة ثانية لكشري (غير متوفرة).- فئة ثالثة فلاج شيب (غير متوفرة).وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- مخارج تكييف خلفية للصف الثاني والثالث.- مقاعد جلدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- مثبت سرعة.- مصابيح LED أمامية وخلفية.- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- كاميرات بزاوية 360 درجة.- سنسور امامي.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- سنسور مطر.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سقف بانورامي.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- شاشة 8 بوصة للتحكم في تكييف الهواء.- مثبت سرعة ديناميكي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.- نظام لتفعيل المكابح أوتوماتيكيا عند الضرورة.- نظام تحذير عند فتح أبواب السيارة.- نظام للمحافظة على السيارة في حارتها.- نظام لتحذير السائق من السيارات القادمة من الخلف.