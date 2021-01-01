زيادة على أسعار سيتروين C4 موديل 2022 في مصر



سيتروين C4 سيتروين C4

شهدت الفترة الماضية تقديم وكيل سيتروين الفرنسية في مصر لزيادة سعرية جديدة على موديل 2022 من سيارة سيتروين C4 التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر كوبيه في السوق المصري، حيث أصبحت أسعار هذا الموديل من السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 630 إلى 660 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 640 إلى 670 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 690 إلى 720 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).- فئة رابعة من 700 إلى 730 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).وتشمل أهم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة الآتي:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني لثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سبويلر خلفي.- سنسور خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات المتاحة محليا من السيارة تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 155 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).