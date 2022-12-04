أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في مصر، نشاط الساعات الأولى على الأسعار النهائية التي سجلتها قبل ختام يوم الأربعاء.



سعر الذهب اليوم فى مصر



سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1943 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيه، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1457 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 1136 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرانخفض سعر جنيه الذهب، 80 جنيهًا قبل نهاية يوم الأربعاء، وبلغ سعره اليوم في السوق المحلية، نحو 13600 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار الختامية ليوم الأربعاء وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.21 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 197.28 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 188.31 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 161.41 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 125.54 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.64 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 16.17 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.44 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13.23 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.29 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 210.62 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 193.07 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184.29 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 157.96 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.86 درهم.