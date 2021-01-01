ما هو حليب النمل.. مشروب للصغار بدونه تموت الحشرات



النمل النمل

هل تعلم أن النمل الصغير يفرز نوعًا غريبًا من «الحليب»؟.. وأن مستعمرة نمل كاملة تشرب هذا مشروب الحليب هذا وكأنه تجمع من الأصدقاء المتجمعين لتناول المشروبات.



مفاجأة كشفتها صحيفة «ساينس اليرت» وترتبط بأن النمل يفرز هذا السائل المشابه للحليب بكميات كبيرة خلال مرحلة معينة، كبديل عن المشروبات الساخنة أو الباردة التي يتناولها الإنسان.



والمشروب المفضل لدى النمل هو نوع من «الحليب» المشبع بالمغذيات، الذي يخرج من صغار النمل وتشارك المستعمرة بأكملها في تناوله من أحدث الصغار إلى البالغين.

قد يعجبك أيضا...

يقول دانييل كروناور، عالم الأحياء بجامعة روكفلر: «في الأيام القليلة الأولى بعد خروج النمل تعتمد اليرقات على السائل تقريبًا مثلما يعتمد المولود الجديد على الحليب، أما الكبار فيشربونه أيضا لأنه يؤثر على التمثيل الغذائي والأعضاء».وينتج النمل الصغير «الحليب» الخاص به خلال أكثر مراحل نموه خمولًا بينما يتحول من اليرقات إلى البالغين، مباشرة بعد اكتساب الصبغة، وهذه المرحلة تتزامن مع فقس مجموعة اليرقات التالية، وتمكن الباحثون من إظهار الصغار وهم يشربون الحليب أيضًا.هنا يقوم النمل البالغ بحمل كميات اللبن بعناية ووضعها على أشقائها لتناول مشروب، وإذا لم تتلق يرقات حديثي الولادة السائل في الأيام القليلة الأولى من الحياة فمن المرجح أن تموت، إذ يحتوي حليب النمل على عناصر الأحماض الأمينية والسكريات والفيتامينات .