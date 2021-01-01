سر أسماء الزهور النادرة ..بعضها مهدد بالانقراض..



الزهور النادرة الزهور النادرة

هناك الكثير من أسماء الزهور النادرة الرائعة في جميع أنحاء العالم، والأنواع التي تتفتح فقط في ظل ظروف معينة أو نادرا ما يتم ملاحظتها في البيئة هي أمثلة على الزهور النادرة.



وبعض الزهور النادرة في العالم على وشك الإنقراض، فهل تعلم أن أسماء الزهور لها معاني مرتبطة بها؟ وأنه توجد زهور مرتبطة بمناسبات معينة؟، حيث تعد جزءا من كل المناسبات في حياتنا.



صحيفة يونيفرس ماجيك كشفت أن زهرة أليستروميريا من الزهور النادرة في العالم وتعرف أيضا باسم زهرة بيروفي وتشير إلى الثروة والازدهار، وهى أيضا زهرة الصداقة، وتأتي هذه الزهرة التي تدوم طويلا في عدد من الألوان المختلفة من الأبيض والأصفر والأحمر والوردي الداكن والوردي الفاتح والبرتقالي والأرجواني.

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وتزهر زهرة أليستروميريا في الحديقة بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة، ولكن لأنها تحتاج إلى الحماية من شمس الظهيرة الحارة، فمن الأفضل وضع غطاء مواجه للشمس للحصول على أفضل النتائج، وقم بزرعها في تربة جيدة السماد وغنية بالمغذيات.زهرة أليستر وميريا أيضا من الزهور النادرة في العالم وتعرف أيضا باسم زهرة بيروفي وتشير إلى الثروة والازدهار، وهي أيضا زهرة الصداقة، وتأتي هذه الزهرة التي تدوم طويلا في عدد من الألوان المختلفة من الأبيض والأصفر والأحمر والوردي الداكن والوردي الفاتح والبرتقالي والأرجواني.وتنمو أليستر وميريا في الحديقة بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة، ولكن لأنها تحتاج إلى الحماية من شمس الظهيرة الحارة، فمن الأفضل وضع غطاء مواجه للشمسشقائق النعمانزهرة شقائق النعمان تشير إلى تلاشى الأمل والشعور بالتخلي، وترمز أيضا إلى الترقب، وهي من أنواع الزهور النادرة، وتنمو شقائق النعمان في الظل الخفيف على الرغم من أنها قد تنمو أيضا في المناطق الأكثر برودة تحت أشعة الشمس الكاملة، وتزدهر أصناف زهور شقائق النعمان في أوائل إلى منتصف الربيع، وتنمو الزهور كل عام، مما يجعلها زهور معمرة.الأنطورمن أشهر الزهور النادرة زهرة الأنطور، وهي ترمز إلى الضيافة، كما أنها تستخدم للإشارة إلى السعادة والغنى، وتعرف زهرة الأنطور أيضا باسم زهرة فلامنجو.وهذه الزهور الباهظة تحظى بتقدير كبير لأوراقها الهائلة التي على شكل قلب كما أن لها العديد من الاستخدامات والفوائد، وإلى جانب جمالها الخلاب، تحمل زهور الأنطور معاني رمزية مرتبطة بالوفرة والحب والحظ.