تقرير عن «جورجون».. الوحش الذي عاش ميتا

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كشف بحث جديد أن حوالي 90? من جميع أنواع الكائنات انقرضت خلال ما يعرف باسم "عصر الموت العظيم" منذ حوالي 252 مليون سنة، ما عدا أحد الوحوش القديمة - يسمى gogon "جورجون" وكانت التقارير المتعلقة بوفاته مبالغًا فيها إلى حد كبير، حتى اكتشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ليف ساينس" أن تقارير الانقراض الجماعي "في نهاية العصر البرمي كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير لأن العلماء اكتشفوا مؤخرًا أن بعضًا مما يسمى gorgons نجا حتى العصر الترياسي.



وقال الفريق إنهم لم ينجوا طويلا، مما جعلهم "يمشون ميتًين".



وكشف تحليل لثلاث عينات تم العثور عليها في جنوب إفريقيا أن هذه المجموعة ذات أسنان السيف، والمعروفة باسم gorgonopsians، وهي الحيوانات المفترسة المهيمنة خلال العصر البرمي المتأخر، وتمكنت من النجاة من "الموت العظيم" خلال هذا الحدث، الذي حدث منذ حوالي 251.9 مليون سنة وكان يُعرف أيضًا باسم انقراض نهاية العصر البرمي والذى قد أدى لانقراض حوالي 90 ? من جميع الأنواع ماعدا "الجوروجونز " Gorgonopsians .

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وأوضحت الدراسة أن "المشي الميت" هو مصطلح يستخدم في دراسات الانقراض يشير إلى الوقت الذي تنجو فيه مجموعة من الكائنات من الانقراض الجماعي تقنيًا، ولكنها تتضرر بسببه لدرجة أنها لا تتعافى أبدًا، وتستمر قليلاً قبل أن تختفي أخيرًا، "الباحث المشارك بالمشروع كريستيان كامير" قال: "المشي الميت قد يستمر لملايين السنين بعد الانقراض الجماعي "لكنه لا يعيد التنويع أو الوصول إلى وفرة".