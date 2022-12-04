أسعار الدواجن اليوم 8 ديسمبر 2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 حالة استقرار في السوق المحلية وذلك نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الاعلاف خلال الفترة الماضية .



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 38 الى 39 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 44 جنيها حسب المنطقة.



وتراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 47 جنيها .

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كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 45 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 48 جنيه للكيلو حسب المنطقه .ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء فى مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات .وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولا يوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .