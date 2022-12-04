في بداية تعاملات الخميس تباين مؤشرات البورصة المصرية

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بتابين المؤشرات.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة0.48 % ، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25%.



وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

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البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.