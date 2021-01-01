معلومات مثيرة عن «النسر الأصلع»



النسر الأصلع النسر الأصلع

النسر الأصلع هو الرمز القومي للولايات المتحدة، والذي يشير إلى القوة والهيمنة، ربما هذا الرمز جعل من النسر الأصلع واحد من أشهر الطيور الجارحة، ولكن هل هذا فقط ما يتيمز به؟.



النسر الأصلع هو طائر كبير وقوي ويعد الرمز الوطني للولايات المتحدة منذ عام 1782، عندما تم وضعه لأول مرة بأجنحة ممتدة على ختم الدولة كدليل على القوة، والنسر الأصلع لديه الكثير من الحقائق المثيرة والغريبة.



كما أنه ليس من الحيوانات الداجنة، أي أنه لا يصنع حيوان أليف جيد، ولكنه يعيش أيضا في المكسيك وكل ولاية أمريكية باستثناء هاواي، وفقا لما ذكرته صحيفة يونيفرس ماجيك.

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وكشفت الصحيفة أن إناث النسر الأصلع أكبر من الذكور وليس لدى النسر الأصلع رأسا عاريا من الريش، ولكن اسمه مشتق من الكلمة الإنجليزية القديمة بيلد والتي تعني الأبيض إشارة إلى الريش الأبيض الثلجي الذي يغطي رأسه وذيله، ويعيش النسر الأصلع المهيب ذو الجسم البني في ألاسكا وكندا، ولكنه يعيش أيضا في المكسيك وكل ولاية أمريكية باستثناء هاواي.ولفتت إلى أنه تم القضاء على النسر الأصلع تقريبا في الولايات المتحدة في منتصف القرن العشرين بسبب عقود من الصيد الرياضي وتدمير أماكن معيشته ، ومع استخدام الدي دي تي وهو مبيد حشري أصبح شائعا بعد الحرب العالمية الثانية، تسبب أيضا في دمار النسر الأصلع الذي أكل الأسماك الملوثة، مما أدى إلى إضعاف قشر البيض لدرجة أنه يتشقق أثناء فترة الحضانة.وفي عام 1972، حظرت الولايات المتحدة استخدام الـ دي.دي.تي وبدأت استراتيجيات مكثفة لإدارة السكان أدت إلى انتعاش النسر الأصلع في البرية وإزالته في نهاية المطاف من قائمة قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2007، وتشير بعض الدراسات أيضا إلى أن معظم النسور الأمريكية تعاني من التسمم بالرصاص.واليوم، تستمر أعداد النسر الأصلع في الارتفاع على الرغم من التهديدات مثل الصيد غير القانوني والصعق بالكهرباء من خطوط الكهرباء، ووجد استطلاع عام 2019 أن أعداد النسر الأصلع في الولايات الـ 48 تضاعف أربع مرات منذ عام 2009.وللنسر الأصلع ريش بني داكن على جسده وأجنحته، وريش أبيض على رأسه وذيله، وتكون إناث النسر الأصلع أكبر قليلا من الذكور، لكن كلاهما لهما نفس اللون، والنسر الأصلع له أيضا لحم أصفر يحد من عيونه، ومنقار أصفر معقوف يستخدم لتمزيق فريسته، ويبلغ طول الذكر البالغ حوالي 90 سم (36 بوصة) ويبلغ طول جناحيه مترين (6.6 قدم)، والإناث التي تنمو أكبر إلى حد ما من الذكور قد يصل طولها إلى 108 سم (43 بوصة)، ويبلغ طول جناحيها 2.5 متر (8 أقدام).النسر الأصلع آكل للحوم ويتغذى بشكل رئيسي على الأسماك، ويشمل نظامه الغذائي أيضا أنواعا صغيرة من الطيور والزواحف وسرطان البحر والبرمائيات، والثدييات الصغيرة مثل السناجب والأرانب، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أكل بيض الطيور الأخرى.وللحفاظ على الطاقة، يقوم النسر الأصلع الذي يعتبر من المخلوقات الانتهازية أحيانا بالبحث عن الحيوانات النافقة أو سرقة الفرائس من الطيور والحيوانات الأخرى على الرغم من كونه صياد موهوب.ومثل الصقور والطيور الجارحة الأخرى، يعتبر النسر الأصلع من الطيور الجارحة ولديه عدد من التحورات التي تجعله له بنية للمطاردة من مخالب شبيهة بالشفرات لثقب وحمل ما يصل إلى ثمانية أرطال من الضحايا، والأجنحة كبيرة للحفاظ على الطاقة عن طريق الارتفاع، ووجود طبقة كثيفة من الخلايا التي تكشف عن الضوء على شبكية العين تساعده على اكتشاف الفريسة من مسافة تصل إلى ميل واحد، وبمجرد أن يؤمن النسر الأصلع الوجبة، فإنه يستخدم الحواف الحادة لمنقاره المنحني لتقطيع اللحم أو الحراشف أو الأصداف .