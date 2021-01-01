جامعة حلوان .. رابط الاشتراك في مشروع تشغيل 1000 طالب

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هناك عدد كبير من طلاب جامعة حلوان يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط الاشتراك في مشروع تشغيل 1000 طالب بعد فتح باب الاشتراك في مجالات المشروع، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



مشروع تشغيل 1000 طالب بجامعة حلوان





وينشر موقع القاهرة 24، رابط التسجيل والاشتراك في مشروع تشغيل 1000 طالب بـ جامعة حلوان قبل انتهاء الموعد المحدد، وكذلك أيضًا البيانات المطلوبة للتسجيل والهدف من تلك المشروع في السطور التالية.

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يمكن للطلاب الدخول لـ ملء جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة كـ الاسم ورقم التليفون والرقم القومي والكلية دون وجود أية أخطاء إملائية تؤدي إلى عدم التسجيل أو الوقوع في أخطاء من هـنـا.جدير بالذكر أن المشروع يستهدف نشر الوعى البيئى والمشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الإستهلاك، وتنمية روح الولاء والإنتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع، بالإضافة إلي تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة، والمساهمة في تجميل الجامعة، واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.وفي وقت سابق، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إننا نسعى طوال الوقت للانتهاء من التحول الرقمي دون توقف في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم تعديل لوائح عديدة في الكليات، وهناك لوائح أخرى يتم العمل عليها حاليًا حتى تكون جميع اللوائح في الكليات خلال عام بنظام الساعات المعتمدة.وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك إشكالية بسيطة في بعض الكليات التي هي خارج الحرم الجامعي، خصوصًا الأماكن التراثية التي تحتاج إلى التحول الرقمي، موضحًا أن هناك جزءًا كبيرًا تم تحقيقه في بعض التخصصات الفنية والرياضية، ولكن احتياجهم للتحول الرقمي قليل على عكس كلية الهندسة تحتاج إلى التحول الرقمي دون تردد.