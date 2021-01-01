هندسة القاهرة تحدد بداية امتحانات التيرم الأول

كشف الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تفاصيل عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في الكلية لجميع الفرق الأربعة بداية من 9 يناير 2022.
وأشار عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم حضوريا داخل الكلية في القاعات والمعامل، مؤكدا أن الامتحانات تستمر لمدة 3 أسابيع بالفرق المختلفة.
أكد الدكتور حسام عبدالفتاح أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات مع نهاية شهر ديسمبر عبر موقع كلية الهندسة الرسمي، مشيرا الي أن سيتم وضع الجدول حسب عدد المواد في البرامج المختلفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!