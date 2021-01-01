هندسة القاهرة تحدد بداية امتحانات التيرم الأول

: 9 يناير لمدة 3 أسابيعجامعة القاهرة تعليمجامعة القاهرة



هندسة القاهرة هندسة القاهرة



كشف الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تفاصيل عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في الكلية لجميع الفرق الأربعة بداية من 9 يناير 2022.



وأشار عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم حضوريا داخل الكلية في القاعات والمعامل، مؤكدا أن الامتحانات تستمر لمدة 3 أسابيع بالفرق المختلفة.



أكد الدكتور حسام عبدالفتاح أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات مع نهاية شهر ديسمبر عبر موقع كلية الهندسة الرسمي، مشيرا الي أن سيتم وضع الجدول حسب عدد المواد في البرامج المختلفة.

قد يعجبك أيضا...

تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بهندسة القاهرةأضاف عميد كلية الهندسة، أن طريقة ونظام امتحانات التيرم الأول تختلف حسب طبيعة المادة التي يدرس بها الطالب وحسب البرنامج الذي يدرس بها، مؤكدا أن هناك امتحانات تحتاج وضع أسئلة بنظام البابل شيت، وهناك مواد أخرى تتطلب وضع الأسئلة المقالية، متابعا: هناك بعض المواد التي يتم امتحان الطلاب بها عملي من خلال الرسومات الهندسية.أكد عميد كلية الهندسة، أنه سيتم مراعاة وضع الأسئلة بسبب تزامن الامتحانات مع شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع داخل قاعات كلية الهندسة جامعة القاهرة.وعن مدة امتحانات التيرم الأول، أضاف حسام عبدالفتاح، أن مدة الامتحان تختلف من مادة لأخرى، مشيرًا إلى أن هناك امتحانات تتطلب وقت زمني ساعة ونصف، ومواد أخرى تتطلب وقت زمني ساعتين.