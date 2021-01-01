فيديو .. أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش



الزمالك وطلائع الجيش الزمالك وطلائع الجيش



يرصد القاهرة 24 أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتي انطلقت في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول وذلك عن طريق أحمد مصطفى زيزو، والذي سدد ركلة حرة لتسكن الكرة الشباك على يسار عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش.



وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 57 بعد حول عرضية متقنة من زيزو إلي داخل شباك عماد السيد حارس طلائع الجيش بمهارة كبيرة.

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وأضاف البديل أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 83 بعد تبادل رائع للكرة بينه وبين إمام عاشور.وجاءت تشكيلة الزمالك الرسمية للمباراة كالتالي..ويضم التشكيل كلا من:حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - عبد الله جمعة.خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".خط الهجوم: مصطفى شلبي.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.بينما جاءت تشكيلة طلائع الجيش الرسمية كالتالي..وفي المقابل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.ويضم التشكيل كل من:حراسة المرمى: عماد السيد.خط الدفاع: أحمد زولا - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.خط الوسط: أحمد متعب - عبد الرحمن أسامة "شيكا" - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير.خط الهجوم: خالد قمر.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أشرف مجدي ويحيى حامد وعلي الزاهدي ومحمد شريف حتحوت وعربي بدر وموسيس ايبوكوني ومحمد سمير ومحمد شحاتة وأحمد سالم.https://www.btolat.com/video/62415