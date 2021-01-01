حالة الطقس غدًا .. انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية



انخفاض في درجات الحرارة انخفاض في درجات الحرارة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من غد الخميس، أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، بالإضافة إلى رياح جنوبية تؤثر على السواحل الغربية وترتفع معها درجة الحرارة قليلا كما تتكون معها الشوائب العالقة هناك في ساعات النهار.



حالة الطقس غدا الخميس

وتتكون السحب على شرق البلاد قد يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على بعض المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وتنزل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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درجات الحرارة الخميس:القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة.وبالنسبة لسواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة.جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة.شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة.جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13 درجة.وعن درجات الحرارة الجمعة 9 ديسمبرالقاهرة والوجه البحريالعظمى 25 الصغرى 13السواحل الشماليةالعظمى 23 الصغرى 14جنوب سيناءالعظمى 26 الصغرى 18شمال الصعيدالعظمى 26 الصغرى 11جنوب الصعيدالعظمى 28 الصغرى 14.