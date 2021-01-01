فعل هذه الإعدادات .. لحماية حسابك على واتساب

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تشكل انتهاكات البيانات تهديدًا خطيرًا للمليارات على مستوى العالم ، حيث كانت قد ظهرت شائعات منذ أيام بتعرض حوالي 500 مليون مستخدم في تطبيق واتساب WhatsApp لتسريب أرقام هواتفهم، وتم عرضها للبيع على شبكة الدارك ويب، وعلى الرغم من أن إدارة واتساب نفت هذه الشائعة، إلا أن تسريب الأرقام واختراق البيانات أصبح أمرا معتادا لأغلب مستخدمي التطبيقات والمنصات.



وتصبح مسؤولية المستخدمين اتخاذ الخطوات الصحيحة لجعل بياناتهم آمنة وخاصة، باتباع الخطوات الصحيحة، وتفعيل إعدادات الحماية للحفاظ على أمان حسابات مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني، وفيما يلي أهم إعدادات يمكنك تفعيلها لحماية واتساب WhatsApp :



تمكين المصادقة الثنائية

توفر المصادقة الثنائية الحماية عن طريق إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك للتأكد من عدم الوصول إلى بياناتك من قبل شخص آخر.

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لتفعيل المصادقة ثنائية العوامل على واتساب WhatsApp ، من خلال الانتقال ثم الدخول على القائمة ثم الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق من خطوتين، ومن ثم تمكين.من خلال هذه الميزة ، في كل مرة يقوم جهاز جديد بالوصول إلى الدردشة الخاصة بك ، يتم إنشاء رمز أمان جديد ويتم إرسال إشعار عندما يتغير رمز الأمان هذا.لتمكينه ، انتقل إلى واتساب WhatsApp ثم الإعدادات ثم الحساب ثم الدخول على إشعارات الأمان ثم اضغط على "إظهار إشعار الأمان".تشفير النسخ الاحتياطية السحابيةلا يتم تشفير النسخ الاحتياطية لـ واتساب WhatsApp على Google Drive افتراضيًا، حيث بدون هذه الميزة ، ستبقى الفجوة الرئيسية في حماية الخصوصية الخاصة بك.قم بتشغيل نسخة احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف ، انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشة ثم ادخل على النسخ الاحتياطي للدردشة ثم النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف ثم انقر فوق تشغيل، و بعد ذلك ، قم بإنشاء كلمة مرور وانتظر النسخ الاحتياطي المشفر.تحقق من الروابط غير المعروفةوقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت رسائل عملية الاحتيال والروابط معينة ضارة، حيث يمكن نسخ الرابط وتحقق من مواقع مثل Norton Safe Web و Phishtank وغيرها لمنع النقر على هذه. من خلال تطوير هذه العادة ، ستتوقف عن النقر على الروابط الضارة.