خطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية لأصحاب الأعمال



الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلكترونية



يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفيه التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد الحدث الأكثر رواجا في الاقتصاد المصري، والتي تعد هي وثيقة رقمية يمكن حفظها وتبادل بياناتها إلكترونيًا تستخدم لإثبات معاملات بيع السلع والخدمات.



وذلك في سبيل التخلص من الفواتير والإشعارات الورقية لمواكبة التطور، وتعد مصر من أولى الدول الرائدة في تطبيق تلك المنظومة.



فوائد التسجيل بالفاتورة الالكترونيه

تحقق مفهوم العدالة الضريبية

تمكن من اكتشاف الأخطاء الرقمية بسهولة

تحمي من التعامل مع الشركات الوهمية

تقلل إجراءات الفحص الضريبي

تمكن من التواصل وتبادل البيانات مع مصلحة الضرائب

تخفف العبء الإداري على الموظفين

تسهل عملية إعداد الإقرارات الضريبية

قد يعجبك أيضا...

خطوات إنشاء الفاتورة الإلكترونيةيجب على الممول التسجيل أولًا في المنظومة الرقمية من خلال إرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.eg وذلك للحصول على موعد إنشاء الحساب الرقمي.ينتظر الممول رسالة من المصلحة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على موعد التسجيل.يتوج المموله في ذلك الموعد إلى المأمورية التابع لها لتقديم المستندات المطلوبة.يتم تجهيز الحساب الرقمي في خلال 48 ساعة من موعد التسجيل.ويتم استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني وذلك بالتوجه إلى إحدى الجهات المرخصة وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على التوقيع.الفاتورة الإلكترونيةخطوات عمل الفاتورة الإلكترونيةتسعى الدولة جاهدة إلى تطبيق تلك المنظومة على جميع التجار في المراحل القادمة؛ للقضاء كليًا على العصر الورقي ومواكبة التطور.التسجيل في المنظومةالتسجيل في المنظومة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب عن طريق إرسال طلب على البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.egالمستندات المطلوبة للتسجيل بالفاتورة الالكترونيهصورة طلب التفويض المعتمد من الشركة بتوقيع بنكيصورة بطاقة الرقم القوميصورة شهادة التسجيل الضريبيصورة البطاقة الضريبيةيستلم الممول رسالة بموعد تسجيل الملف الرقمي ويتوجه إلى المأمورية التابعة لتقديم أصول المستندات المرفقة.البيانات الخاصة بالشركة للتسجيل في الفاتورة الالكترونيهرقم تسجيل الشركةالبريد الإلكتروني للشركةرقم الهاتفاسم المفوضالرقم القومي للمفوضرقم هاتف المفوضالبريد الإلكتروني الخاص به