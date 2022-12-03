خطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية لأصحاب الأعمال

الفاتورة الإلكترونية
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفيه التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد الحدث الأكثر رواجا في الاقتصاد المصري، والتي تعد هي وثيقة رقمية يمكن حفظها وتبادل بياناتها إلكترونيًا تستخدم لإثبات معاملات بيع السلع والخدمات.
وذلك في سبيل التخلص من الفواتير والإشعارات الورقية لمواكبة التطور، وتعد مصر من أولى الدول الرائدة في تطبيق تلك المنظومة.
فوائد التسجيل بالفاتورة الالكترونيه
تحقق مفهوم العدالة الضريبية
تمكن من اكتشاف الأخطاء الرقمية بسهولة
تحمي من التعامل مع الشركات الوهمية
تقلل إجراءات الفحص الضريبي
تمكن من التواصل وتبادل البيانات مع مصلحة الضرائب
تخفف العبء الإداري على الموظفين
تسهل عملية إعداد الإقرارات الضريبية
خطوات إنشاء الفاتورة الإلكترونية
يجب على الممول التسجيل أولًا في المنظومة الرقمية من خلال إرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.eg وذلك للحصول على موعد إنشاء الحساب الرقمي.
ينتظر الممول رسالة من المصلحة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على موعد التسجيل.
يتوج المموله في ذلك الموعد إلى المأمورية التابع لها لتقديم المستندات المطلوبة.
يتم تجهيز الحساب الرقمي في خلال 48 ساعة من موعد التسجيل.
ويتم استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني وذلك بالتوجه إلى إحدى الجهات المرخصة وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على التوقيع.
الفاتورة الإلكترونية
خطوات عمل الفاتورة الإلكترونية
تسعى الدولة جاهدة إلى تطبيق تلك المنظومة على جميع التجار في المراحل القادمة؛ للقضاء كليًا على العصر الورقي ومواكبة التطور.
التسجيل في المنظومة
التسجيل في المنظومة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب عن طريق إرسال طلب على البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.eg
المستندات المطلوبة للتسجيل بالفاتورة الالكترونيه
صورة طلب التفويض المعتمد من الشركة بتوقيع بنكي
صورة بطاقة الرقم القومي
صورة شهادة التسجيل الضريبي
صورة البطاقة الضريبية
يستلم الممول رسالة بموعد تسجيل الملف الرقمي ويتوجه إلى المأمورية التابعة لتقديم أصول المستندات المرفقة.
البيانات الخاصة بالشركة للتسجيل في الفاتورة الالكترونيه
رقم تسجيل الشركة
البريد الإلكتروني للشركة
رقم الهاتف
اسم المفوض
الرقم القومي للمفوض
رقم هاتف المفوض
البريد الإلكتروني الخاص به
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