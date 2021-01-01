ارتفاع أسعار 5 سيارات كروس أوفر في ديسمبر



سيارات كروس أوفر سيارات كروس أوفر



شهدت العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية عدة زيادات رسمية جديدة على جميع فئاتها المطروحة في السوق المصري لعامي 2022 و 2023 مع بداية شهر ديسمبر، واختلفت الزيادات حسب العلامة التجارية ونوع الإصدار الخاص بها.



ويستعرض موقع صدى البلد في السياق التالي، أبرز إصدارات الكروس أوفر الجديدة التي أترفعت أسعارها في مصر.





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تويوتا فورتشنر موديل 2023تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بخيارين من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعرالمحرك الأول: سعة 2700 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع خلفي.المحرك الثاني: سعة 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي.سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري:الفئة الأولى SMART بسعر 1,490,000 جنيه بدلا من 1,140,000 جنيه.الفئة الثانية ELEGANCE بسعر 1,640,000 جنيه بدلا من 1,290,000 جنيه.الفئة الثالثة SPORT بسعر 1,740,000 جنيه بدلاً من 1,390,000 جنيه.بايك X7 موديل 2023تعتمد السيارة بايك X7 موديل 2023 على محرك سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات تيربو، يضخ طاقة اجمالية تصل الى 188 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.سعر بايك X7 موديل 2023 في السوق المصري:الفئة الأولى PREMIUM بسعر 1,050,000 جنيهالفئة الثانية PREMIUM بسعر 1,150,000 جنيهتويوتا CHR موديل 2022دعمت السيارة تويوتا CHR موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، مع إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.سعر تويوتا CHR موديل 2022:يبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 نحو 690,000 جنيه.سيات اتيكا موديل 2022تستمد السيارة سيات اتيكا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على انتج قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وتصل السرعة القصوى إلى 198 كيلومتر في الساعة.سعر سيات اتيكا موديل 2022الفئة الاولى STYLE بقيمة قدرها 910,000 جنيه.الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 910,000 جنيه.الفئة الثالثة EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,000,000 جنيهالفئة الرابعة FR بقيمة قدرها 1,080,000 جنيه.سيات تاراكو موديل 2022تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2022 في السوق المصري على محرك 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع انطلاقا من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر خلال 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كيلومتر في الساعة.سعر سيات تاراكو موديل 2022الفئة الأولى بسعر 1,150,000 جنيهالفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه