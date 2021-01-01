

بنداري حمدي محامي كرداسة بنداري حمدي محامي كرداسة



ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة قبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة.



ونجحت مأمورية من مباحث كرداسة في ضبط المتهم بعد مطاردته فور هروبه من مسرح الحادث. وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة ويجري الآن فريق البحث مناقشته واستجوابه حول دوافعه لقتل المحامي المجني عليه.



وفحصت الاجهزة الامنية بالجيزة علاقات بنداري حمدي محامي كرداسة بعد مقتله داخل مكتبه بأعيرة نارية أطلقها عليه ملثم مساء أمس الثلاثاء.

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وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه حيث انه كان موكلا لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربا.وخرجت عدة مأموريات مسلحة من قوات مباحث كرداسة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث كرداسة للبحث عن المتهم، وتعتمد خطة البحث أيضا على فحص باقي خلافات المجني عليه مع خصومه لبيان مدى تورط شخص آخر من عدمه.وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة أن المجني عليه نجل عم سعيد حساسين عضو البرلمان السابق.وحرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه.وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى ان معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه فتم تحريزها لتفريغها حيث انها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخول وخروجه وتنفيذه للجريمة لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها.وتبين ان المتهم ملثم وشخص واحد يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وفر هاربا بعد اطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري "بندقية آلية" .وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة الى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.وانتقلت النيابة لاجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من اصابات.وأنهى خبراء الادلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة.وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الاثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها.كشفت التحريات الاولية التي أجرتها الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة.وأشارت التحريات باشراف اللواء عيد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث والعميد محمد امين مفتش مباحث قطاع اكتوبر إلى ان المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحا آليا أمطر به المجني عليه بالرصاص فأصاب جسده 3 طلقات في الصدر و انحاء متفرقة وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق حياة متأثرا بإصابته.تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماه بمنطقة ابورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على بنداري حمدي، 36 سنة، محام.وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متأثرا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.