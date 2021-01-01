

حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا

قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات الأمريكية السابق، إن دول الغرب استخدمت اتفاقيات مينسك لتأخير بدء الصراع الأوكراني وإعداد أوكرانيا للأعمال العدائية.



وأعرب “ريتر”، عن ثقته في أن أوكرانيا وقعت على اتفاقيات مينسك تحت ضغط من الغرب، مؤكدا أن سلطات كييف تعلم أنها لن تضطر إلى الامتثال لهذه الاتفاقات.



وأشار إلى أنه حتى رئيس أوكرانيا السابق، بيترو بوروشينكو، خلال محادثة مع المخادعين الروس فوفان ولكزس، الذين قدموا أنفسهم على أنهم سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، قال إنه وقع اتفاقيات مينسك لكسب الوقت.

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وشدد على أنه بهذه الطريقة، في محاولة للتلاعب بالوقت، أرادت الدول الغربية خداع موسكو ومحاولة إقناعها بأن هناك فرصة لتسوية دبلوماسية للوضع في دونباس.