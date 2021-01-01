رونالدو ينفي اقتراب انتقاله للنصر السعودي



رونالدو رونالدو

نقلت صحيفة ريكورد البرتغالية تصريحات عن قائد منتخب بلادها كريستيانو رونالدو بخصوص ما أُشيع مؤخرًا عن انتقاله للنصر السعودي.



وأوردت الصحيفة البرتغالية تصريحات أطلقها رونالدو للصحافيين عقب مباراة البرتغال وسويسرا مساء يوم أمس الثلاثاء، وهو ينفي انتقاله للنصر.



وشارك اللاعب صاحب الـ 37 عامًا بديلاً في المباراة التي جمعت منتخب البرتغال ونظيره السويسري ضمن منافسات دور الـ 16 وانتهت بفوز بلاده بسداسية مقابل هدف.