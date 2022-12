كأس العالم 2022 l جدول مباريات دور ربع النهائي وطريق المتأهلين حتى النهائي

كأس العالم كأس العالم

توقفت بطولة كأس العالم لالتقاط الأنفاس بعد 17 يوم متواصلة من المتعة والإثارة في واحدة من أفضل النسخ على مدار التاريخ .



صعدت 8 منتخبات في البطولة التي بدأت في الـ 20 من نوفمبر الماضي إلى دور الـ 8 بعد 56 مباراة .ويبدأ دور ربع النهائي الجمعة القادمة حيث تلتقي كرواتيا والبرازيل على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الخامسة مساءًا في مباراة منقولة عبر

beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .



وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا من نفس اليوم تلعب الأرجنتين وهولندا على ستاد لوسيل في مباراة منقولة على beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .

ويلعب الفائزين من هذا اليوم مع بعضهما في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الثلاثاء القادم على ملعب لوسيل في مباراة منقولة عبر beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .ويتواصل يوم السبت القادم دور ربع النهائي حيث تلعب المغرب والبرتغال في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ستاد الثمامة في مباراة منقولة على beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا من نفس اليوم تلعب إنجلترا وفرنسا على ستاد البيت في مباراة منقولة على beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .ويلعب الفائزين من مباراتي السبت مع بعضهما في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء القادم على ستاد البيت في مباراة منقولة عبر beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .ويلعب النهائي في الخامسة من مساء يوم الأحد 18 ديسمبر على ستاد لوسيل في مباراة منقولة عبر beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD .