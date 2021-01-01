طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

مكعبات مرقة الدجاج
حذر الكثير من الأطباء من أضرار استخدام مكعبات مرقه الدجاج أو اللحم أو الخضار فهي تسبب الكثير من الأمراض، لذلك تقدم لكم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مرقة الدجاج بالمنزل.
طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج الخضار في المنزل
المكونات لعمل مرقة الدجاج
2 حبة بصل
3 حبة جزر
8 فصوص ثوم
6 عيدان كرفس
نصف كوب كزبرة خضراء
نصف كوب دقيق
ربع كوب زيت دره
1 معلقة كبيرة ملح
1 معلقة كبيرة كركم
1 معلقة كبيرة بهارات
1 معلقة صغيرة فلفل أسود
1 معلقة صغيرة حبهان "هيل" مطحون
نصف معلقة صغيرة زعتر مجفف
نصف معلقة صغيرة كزبرة مجففة
نصف معلقة صغيرة زنجبيل ناعم
نصف معلقة ورق لورا مطحون
ماء مغلي للسلق
طريقة عمل مكعبات مرقة الخضار في المنزل
يوضع الماء المغلي في وعاء على النار، ونحط فيها البصل والجزر والثوم والكرفس والكزبرة، وتترك على النار لحد مايستوي .
يرفع الخليط من على النار، ويصفى من الخضروات.
ناخد مقدار لتر واحد من شوربة الخضار اللى صفناها، وتتبل بالملح والفلفل الاسود والكزبرة والبهارات والكركم والكزبرة والحبهان والزعتر وورق اللورا والزنجيبل.
تترك الشوربة حتى تبرد تماماً.
نحط مقدار الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب لمدة 5 دقائق لحد ما يتحمص قليلاً.
يضاف إليه شوربة الخضار بعد تبريدها، ويقلب جيداً بالمضرب السلك باستمرار لحد ما يتقل.
يصب الخليط في قوالب سليكون أو قوالب الثلج، انا بحطها في صينية تحتها كيس نايلون
توضع في الثلاجة لمدة ساعتين تلاته على الأقل لحد ما تتماسك.
تخرج من القوالب أو تقطع إذا وضعت في صينية.
تحفظ في الأكياس المخصصة لحفظ الأطعمة في الفريزر.
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