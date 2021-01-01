طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل



مكعبات مرقة الدجاج مكعبات مرقة الدجاج



حذر الكثير من الأطباء من أضرار استخدام مكعبات مرقه الدجاج أو اللحم أو الخضار فهي تسبب الكثير من الأمراض، لذلك تقدم لكم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مرقة الدجاج بالمنزل.



طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج الخضار في المنزل



المكونات لعمل مرقة الدجاج

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2 حبة بصل3 حبة جزر8 فصوص ثوم6 عيدان كرفسنصف كوب كزبرة خضراءنصف كوب دقيقربع كوب زيت دره1 معلقة كبيرة ملح1 معلقة كبيرة كركم1 معلقة كبيرة بهارات1 معلقة صغيرة فلفل أسود1 معلقة صغيرة حبهان "هيل" مطحوننصف معلقة صغيرة زعتر مجففنصف معلقة صغيرة كزبرة مجففةنصف معلقة صغيرة زنجبيل ناعمنصف معلقة ورق لورا مطحونماء مغلي للسلقطريقة عمل مكعبات مرقة الخضار في المنزليوضع الماء المغلي في وعاء على النار، ونحط فيها البصل والجزر والثوم والكرفس والكزبرة، وتترك على النار لحد مايستوي .يرفع الخليط من على النار، ويصفى من الخضروات.ناخد مقدار لتر واحد من شوربة الخضار اللى صفناها، وتتبل بالملح والفلفل الاسود والكزبرة والبهارات والكركم والكزبرة والحبهان والزعتر وورق اللورا والزنجيبل.تترك الشوربة حتى تبرد تماماً.نحط مقدار الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب لمدة 5 دقائق لحد ما يتحمص قليلاً.يضاف إليه شوربة الخضار بعد تبريدها، ويقلب جيداً بالمضرب السلك باستمرار لحد ما يتقل.يصب الخليط في قوالب سليكون أو قوالب الثلج، انا بحطها في صينية تحتها كيس نايلونتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين تلاته على الأقل لحد ما تتماسك.تخرج من القوالب أو تقطع إذا وضعت في صينية.تحفظ في الأكياس المخصصة لحفظ الأطعمة في الفريزر.