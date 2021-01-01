أمين الفتوى يوضح .. هل الصلاة على النبي تستلزم صيغة معينة للقبول



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام

هل الصلاة على النبي تستلزم صيغة معينة للقبول .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء ، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: أن الصلاة على النبي جائزة بأى شكل أو صيغة .





وأضاف أمين الفتوى أن كل الصلاة على النبي الذي يصليها الفرد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت هذه الصيغة المبسطة سوف تساعده على الإكثار من الصلاة على النبي فليصل بها حتى تكون الهدية المعروضة على النبي قيمة .



صيغ وعبارات الصلاة على النبي

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- أولًا: الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.- ثانيًا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاه تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».- ثالثًا:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».- رابعًا:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».