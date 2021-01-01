حقيقة اختفاء 4 مقابض أثرية من مسجد الحسين



مسجد الحسين مسجد الحسين



كشفت مصادر بالأوقاف، حقيقة ما تم تداوله بشأن اختفاء أربعة مقابض أثرية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.



وقالت المصادر لـ القاهرة 24 إن الوزارة تبحث حاليا حقيقة ما تم تداوله بشأن اختفاء أربعة مقابض أثرية من مسجد الإمام الحسين.



وقالت مصادر أخرى لـ القاهرة 24، إن تلك المقابض لم تختفي ولكنها منذ تطوير مسجد الحسين وهي غير موجودة.

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