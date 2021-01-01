حقيقة اختفاء 4 مقابض أثرية من مسجد الحسين

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صورة الخبر: مسجد الحسين
مسجد الحسين


كشفت مصادر بالأوقاف، حقيقة ما تم تداوله بشأن اختفاء أربعة مقابض أثرية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

وقالت المصادر لـ القاهرة 24 إن الوزارة تبحث حاليا حقيقة ما تم تداوله بشأن اختفاء أربعة مقابض أثرية من مسجد الإمام الحسين.

وقالت مصادر أخرى لـ القاهرة 24، إن تلك المقابض لم تختفي ولكنها منذ تطوير مسجد الحسين وهي غير موجودة.

افتتاح 1200 مسجد خلال عام واحد 2022م

على جانب آخر، حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام 1200 مسجد.

وبلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م 3116 مسجدًا، منها 2712 مسجدًا جديدًا، و404 مساجد صيانة وتطويرًا.

بينما بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 9600 مسجد؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه.

في سياق منفصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف لتجهيز ألف فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصندوق تحيا مصر

المصدر: cairo24

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