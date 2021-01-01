الكشف عن هوية المتهم بقتل المحامي داخل مكتبه



مقتل محامٍ داخل مكتبة بكرداسة مقتل محامٍ داخل مكتبة بكرداسة



كشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة مقتل المحامي بنداري حمدي بطلق ناري بالصدر داخل مكتبه بمنطقة أبو رواش بكرداسة، أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية محمد. ف. ع، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة بالصدر.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالي على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش، على الفور وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وعثرت على بنداري حمدي، 36 سنة، محامٍ مصاب بطلقات نارية بالصدر.



وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة، وأمكنت تحديد هوية مرتكب الواقعة، نفذ الجريمة باستخدام بندقية آلية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.

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من جانبه، كشف السيد جابر مكي، نقيب محامي شمال الجيزة، آخر المستجدات حول واقعة مقتل المحامي بنداري حمدي، الذي أصيب بطلق ناري داخل مكتبه في كرداسة، أدى إلى مصرعه.وقال نقيب محامي شمال الجيزة، لـ القاهرة 24، إن شخصين مجهولين أطلقا النار على المحامي بنداري حمدي، وفرّا هاربين، ولم يتم القبض عليهما حتى الآن.وأضاف نقيب محامي شمال الجيزة، أنه جار ملاحقة مرتكبي الجريمة من قبل عناصر الأمن، وجهات التحقيق عاينت مسرح الجريمة وجار تفريغ الكاميرات في موقع الحادث.من جانبه قال محمد أبو صالح المحامي بشمال الجيزة، إن المحامي الفقيد بنداري حمدي من محامي قرية أبو رواش بمركز كرداسة بمحكمة شمال الجيزة من المحامين المتميزين.وأضاف أن الحادث نتيجة اقتحام مجهولين لمكتبه في أبو رواش وسقط جثة هامدة، لافتًا إلى أن جميع محامي الجيزة بنقابة محامي الجيزة سوف يبحثون مع الشرطة بمركز كرداسة ونيابة كرداسة مركز إمبابة بمحكمة شمال الجيزة للوصول إلى معاقبة الجاني.