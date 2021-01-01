الكشف عن هوية المتهم بقتل المحامي داخل مكتبه

كشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة مقتل المحامي بنداري حمدي بطلق ناري بالصدر داخل مكتبه بمنطقة أبو رواش بكرداسة، أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية محمد. ف. ع، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة بالصدر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالي على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش، على الفور وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وعثرت على بنداري حمدي، 36 سنة، محامٍ مصاب بطلقات نارية بالصدر.
وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة، وأمكنت تحديد هوية مرتكب الواقعة، نفذ الجريمة باستخدام بندقية آلية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.
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