روسيا تطلق صواريخ مجنحة على مواقع في أوكرانيا .. فيديو

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روسيا تطلق صواريخ مجنحة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العسكريين الروس وجهوا أمس الاثنين ضربة مكثفة على مراكز الإدارة العسكرية والمنشآت الدفاعية ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة أن الصواريخ الروسية المجنحة أصابت أهدافها.

وأضافت أن القصف أسفر عن توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة في شركات الدفاع الأوكرانية، وتعطل حركة السكك الحديدية، مما يعيق نقل الذخيرة والمعدات بما في ذلك القوات الأجنبية للقوات الأوكرانية.

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المصدر: سبوتنيك

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