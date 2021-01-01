علي جمعة يجيب .. لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟



البخاري البخاري

لا شك أن استفهام ( لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟) ، ورائه قصة وسر لا يعرفه كثيرون عن الإمام البخاري - رضي الله تعالى عنه- ، والذي جمع الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمصداقية وأمانة كبيرة، فصار اسم الإمام البخاري على أي نص نبوي مصدرًا للثقة، كل هذا يزيد من الحيرة ويطرح سؤال: لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟.



لماذا دعا البخاري على نفسه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عرفت البشرية على مر عصورها تصرفا سلبيا وهو [ذبح العلماء]، ولم تختص أمة بذلك، بل كانت سمة جعلت الناس ينشئون الأمثال السارية كنوع من أنواع التعبير عن الحكمة التي تتصل بالحياة، وقبل ذلك قتلوا النبيين، والمرسلين، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم، وأيد هؤلاء العلماء، ونفع بهم البشرية عبر العصور.



و استشهد «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟ )، بما قال تعالى : ?أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ?، وعن ابن عباس قال : «ذكر خالد بن سنان للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : ذاك نبي ضيعه قومه» [رواه الطبراني في الكبير].