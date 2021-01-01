أمور تخلصك منها .. طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة



الأحلام المزعجة الأحلام المزعجة



يعاني البعض عند نومه من بعض الأحلام المزعجة وما يسمى ( الكوابيس ) والرؤى المكروهة، ولا يعرفون كيف يتعاملون معهم، ولكن عليهم أن يحصنوا أنفسهم بالتحصينات النبوية .



وهذا التحصين يشتمل على عدة أشياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو قتادة : كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ . وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره )، أي زال كل ما به من الهم والغم بعد أن طبق العلاج النبوي الوارد في الحديث



وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ) .



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طريقة التعامل مع الأحلام المزعجةفعلى المسلم إذا أراد أن يتجنب الأضرار الناتجة عن أي رؤيا مكروهة فعليه بمجرد أن يستيقظ من نومه عقب الرؤيا المكروهة ينفذ ما سبق من هدي نبوي :أولا: أن يتفل عن يساره ثلاث مراتثانيا: أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا مع كل مرةثالثا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع كل مرةرابعا: أن يتحول عن جنبه الذي كان ينام عليهخامسا: ألا يحدث بتلك الرؤيا أحداهذا يكفي لرد كل ما يتعلق بالرؤيا المكروهة وأن المسلم إذا قام بذلك لا يضره شيء يتعلق بتلك الرؤيا .وتأمل قول أبي قتادة السابق ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي بها ) .