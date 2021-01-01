أمور تخلصك منها .. طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة

يعاني البعض عند نومه من بعض الأحلام المزعجة وما يسمى ( الكوابيس ) والرؤى المكروهة، ولا يعرفون كيف يتعاملون معهم، ولكن عليهم أن يحصنوا أنفسهم بالتحصينات النبوية .
وهذا التحصين يشتمل على عدة أشياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو قتادة : كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ . وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره )، أي زال كل ما به من الهم والغم بعد أن طبق العلاج النبوي الوارد في الحديث
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ) .
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