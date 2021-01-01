تفاصيل فضيحة رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا|فيديو

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رئيس جنوب إفريقيا

قضية فارمجيت تهدد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بعد ما أعلن عن اكتشاف 8 ملايين دولار مخبأة داخل أثاث مزرعته الفخمة، وهي القضية المعروفة بقضية فساد رامافوزا أو قضية سيريل رامافوزا.

قضية سيريل رامافوزا
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا قال إنه سيطلب من المشرعين رفض تقرير يفيد بأن الرئيس سيريل رامافوزا ربما ارتكب وقائع فساد، بسبب أموال نقدية طائلة يخبئها في مزرعته، ليواجه أكبر فضيحة في حياته المهنية.

وللمزيد حول قضية فارمجيت أو قضية سيريل رامافوزا وكيف رد رئيس جنوب إفريقيا على ما كتبته الصحافة عن قضية فساد رامافوزا شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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