كأس العالم2022 l المغرب يصعد إلى ربع نهائي بعد فوزه على إسبانيا

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صورة الخبر: المنتخب المغربي
المنتخب المغربي


ضمن المنتخب المغربي المرور إلى دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء.

وانتهت ركلات الجزاء لصالح منتخب "أسود الأطلس" بنتيجة 3-0.

ومرّ المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

وهذه هي ثاني مباراة في دور الـ16 تحسم بالضربات الترجيحية، بعد مباراة أمس بين اليابان وكرواتيا، والتي انتهت لصالح الأخيرة.

وأجريت المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية، ويديرها الحكم فيرناندو رباليني، بمساعدة كل من جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا ورافائيل كلاوس.

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

فيما جاءت تشكيلة منتخب "لاروخا" على الشكل التالي: سيمون - رودريغو - لابورتي - ألبا - لورينتي - بوسكيتس - جافي - بيدري - أولمو - فيران - أسينسيو.

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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