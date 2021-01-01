تعرف علي .. فوائد الكمون المغلي للتخسيس



الكمون المغلي الكمون المغلي



يحار الكثير من الأشخاص فى طرق التخسيس والبعض يلجأ إلى تناول الأعشاب المغلية للتخلص من الوزن الزائد، وينصح أغلب أطباء التغذية بتناول الكمون المغلي لما يحتوي من فوائد عالية ويساعد فى التخلص من الوزن الزائد سريعا.



فوائد الكمون المغلي للتخسيس



كشف الدكتور جودة محمد أخصائي التغذية عن فوائد مغلي الكمون للتخسيس.





1- يمنع عملية تخزين الدهون في الجسم، والتي تُسبب زيادة الوزن لاحقاً.

2- يُسرع بصورةٍ كبيرةٍ قدرة الجسم على حرق الدهون، لا سيما المُتراكمة في منطقة البطن.

3- يرفع معدل عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، الضروري لمزيدٍ من خسارة الوزن، وحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

4- يُحسن عملية الهضم والامتصاص بطريقةٍ فعالة.

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ريجيم الكمونإنّ الطريقة الرئيسية لريجيم الكمون، شرب كوب من الكمون قبل كل وجبه رئيسيه .خليط الكمون بالليمونالمكوّنات لعمل مغلي الكمونثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكمون غير المطحونة.ليمونتان مقطعتان من المنتصف.ثلاثة أكواب من الماء.طريقة عمل مغلي الكمونوضع الماء في قدرٍ وغليه جيداً، وإضافة الكمون وقطع الليمون إلى الماء.تغطية الخليط وتركه طوال ساعات الليل، ثمّ يُشرب صبيحة اليوم التالي، مع العلم أن المكوّنات التي تم ذكرها تكفي ليومٍ واحدٍ فقط.الفوائد العامة للكمونالكبد: وذلك من خلال تنقية الكبد من السموم، وحمايته من الإصابة بالسرطان، وخفض معدل الكولسترول الكلي، ونسبة الدهون الثلاثية في الجسم.الجهاز التنفسي: حيثُ يخلص من السعال، ويطرد البلغم من الحلق والرئتين، ويُعالج التهابات الحلق، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي.الأطفال: حيثُ يُعالج المشاكل الهضمية عند الأطفال، ويُخلصهم من الإمساك.