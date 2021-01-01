طريقة سهلة .. عمل خلية النحل بحشو الجبن والعسل

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عمل خلية النحل

تقدم الشيف نانسي أشرف طريقة عمل خلية النحل بالجبنة مشهية ولذيذة ومشبعة.

و يمكن إعدادها كبديل لوجبتي الفطار والعشاء كما أنها تناسب الحفلات واعياد الميلاد بجانب بعض أصناف الكيك والحلوة.


مقادير عمل خلية النحل
مقادير العجينة:

1 كوب حليب دافئ
1 ملعقة كبيره سكر
1/2 ملعقة كبيره خميره
1/4 3 كوب دقيق متعدد الاستخدام منخول
3 ملاعق كبيره حليب بودره
1ملعقة صغيره بيكنج باودر
1 ملعقة صغيره ملح
3 ملاعق كبيره زبادي
1/4 كوب زيت نباتي او زيت زيتون

بعد العجن:

1 ملعقة زبدة مذابه

الحشو عمل خلية النحل
جبنة كيري
سائل التلميع:

1 بيضة + 1 ملعقة لبن حليب + 1 ملعقة خل

للوجه:
سمسم وحبة البركة

عسل نحل للتسقية بعد الخبز ( اختياري)

طريقة عمل خلية النحل
1 - نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونتركهم تقريبا 10 دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.

2 - ينخل الدقيق ويوضع في العجان مع كل المكونات الجافة ويتم تحريكهم قليلا.

3- نضع باقي المكونات السائلة ونضع عليهم خليط الخميرة والحليب ونقوم بعجنهم جيدا ( تقريبا 7-8 دقائق) حتى يصبح قوام العجينة متجانسا واهم شئ لابد ان تكون العجينة رطبه قليلا ( بتلزق في اليد)

4 - نضع العجينة في وعاء وتغطى بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ حوالي ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

5 - يتم تشكيل العجين لكرات صغيرة او بالحجم المطلوب ونقوم بحشوها بالجبنة الكيري او اي حشوة أخرى.

6 -نقوم برص العجينة بعد حشوها في صينية فرن بعد دهنها بمادة دهنيه او وضع ورقة زبدة فيها ولابد من ترك مسافة بين كل قطعة عجين لإعطائها مجال تختمر مرة أخرى.

7 - يتم تغطية العجينة مره أخرى وتترك 10-20 دقيقه.

8 - بالفرشاة نقوم بدهن الوجه بخليط التلميع

9 - يرش على الوجه سمسم وحبة البركة

10 - تخبز في فرن ساخن مسبقا 200 درجة مئويه حوالي 20-25 دقيقه

11 - تسقى بالعسل وهي ما زالت ساخنه ( اختياري) وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

المصدر: elbalad

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