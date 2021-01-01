طريقة سهلة .. عمل خلية النحل بحشو الجبن والعسل

عمل خلية النحل
تقدم الشيف نانسي أشرف طريقة عمل خلية النحل بالجبنة مشهية ولذيذة ومشبعة.
و يمكن إعدادها كبديل لوجبتي الفطار والعشاء كما أنها تناسب الحفلات واعياد الميلاد بجانب بعض أصناف الكيك والحلوة.
مقادير عمل خلية النحل
مقادير العجينة:
1 كوب حليب دافئ
1 ملعقة كبيره سكر
1/2 ملعقة كبيره خميره
1/4 3 كوب دقيق متعدد الاستخدام منخول
3 ملاعق كبيره حليب بودره
1ملعقة صغيره بيكنج باودر
1 ملعقة صغيره ملح
3 ملاعق كبيره زبادي
1/4 كوب زيت نباتي او زيت زيتون
بعد العجن:
1 ملعقة زبدة مذابه
الحشو عمل خلية النحل
جبنة كيري
سائل التلميع:
1 بيضة + 1 ملعقة لبن حليب + 1 ملعقة خل
للوجه:
سمسم وحبة البركة
عسل نحل للتسقية بعد الخبز ( اختياري)
طريقة عمل خلية النحل
1 - نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونتركهم تقريبا 10 دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.
2 - ينخل الدقيق ويوضع في العجان مع كل المكونات الجافة ويتم تحريكهم قليلا.
3- نضع باقي المكونات السائلة ونضع عليهم خليط الخميرة والحليب ونقوم بعجنهم جيدا ( تقريبا 7-8 دقائق) حتى يصبح قوام العجينة متجانسا واهم شئ لابد ان تكون العجينة رطبه قليلا ( بتلزق في اليد)
4 - نضع العجينة في وعاء وتغطى بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ حوالي ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
5 - يتم تشكيل العجين لكرات صغيرة او بالحجم المطلوب ونقوم بحشوها بالجبنة الكيري او اي حشوة أخرى.
6 -نقوم برص العجينة بعد حشوها في صينية فرن بعد دهنها بمادة دهنيه او وضع ورقة زبدة فيها ولابد من ترك مسافة بين كل قطعة عجين لإعطائها مجال تختمر مرة أخرى.
7 - يتم تغطية العجينة مره أخرى وتترك 10-20 دقيقه.
8 - بالفرشاة نقوم بدهن الوجه بخليط التلميع
9 - يرش على الوجه سمسم وحبة البركة
10 - تخبز في فرن ساخن مسبقا 200 درجة مئويه حوالي 20-25 دقيقه
11 - تسقى بالعسل وهي ما زالت ساخنه ( اختياري) وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.
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