طريقة سهلة .. عمل خلية النحل بحشو الجبن والعسل



عمل خلية النحل عمل خلية النحل

تقدم الشيف نانسي أشرف طريقة عمل خلية النحل بالجبنة مشهية ولذيذة ومشبعة.



و يمكن إعدادها كبديل لوجبتي الفطار والعشاء كما أنها تناسب الحفلات واعياد الميلاد بجانب بعض أصناف الكيك والحلوة.





مقادير عمل خلية النحل

مقادير العجينة:

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1 كوب حليب دافئ1 ملعقة كبيره سكر1/2 ملعقة كبيره خميره1/4 3 كوب دقيق متعدد الاستخدام منخول3 ملاعق كبيره حليب بودره1ملعقة صغيره بيكنج باودر1 ملعقة صغيره ملح3 ملاعق كبيره زبادي1/4 كوب زيت نباتي او زيت زيتونبعد العجن:1 ملعقة زبدة مذابهالحشو عمل خلية النحلجبنة كيريسائل التلميع:1 بيضة + 1 ملعقة لبن حليب + 1 ملعقة خلللوجه:سمسم وحبة البركةعسل نحل للتسقية بعد الخبز ( اختياري)طريقة عمل خلية النحل1 - نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونتركهم تقريبا 10 دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.2 - ينخل الدقيق ويوضع في العجان مع كل المكونات الجافة ويتم تحريكهم قليلا.3- نضع باقي المكونات السائلة ونضع عليهم خليط الخميرة والحليب ونقوم بعجنهم جيدا ( تقريبا 7-8 دقائق) حتى يصبح قوام العجينة متجانسا واهم شئ لابد ان تكون العجينة رطبه قليلا ( بتلزق في اليد)4 - نضع العجينة في وعاء وتغطى بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ حوالي ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.5 - يتم تشكيل العجين لكرات صغيرة او بالحجم المطلوب ونقوم بحشوها بالجبنة الكيري او اي حشوة أخرى.6 -نقوم برص العجينة بعد حشوها في صينية فرن بعد دهنها بمادة دهنيه او وضع ورقة زبدة فيها ولابد من ترك مسافة بين كل قطعة عجين لإعطائها مجال تختمر مرة أخرى.7 - يتم تغطية العجينة مره أخرى وتترك 10-20 دقيقه.8 - بالفرشاة نقوم بدهن الوجه بخليط التلميع9 - يرش على الوجه سمسم وحبة البركة10 - تخبز في فرن ساخن مسبقا 200 درجة مئويه حوالي 20-25 دقيقه11 - تسقى بالعسل وهي ما زالت ساخنه ( اختياري) وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.