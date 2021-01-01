تعرف على فوائد الطحينة الصحية



الطحينة الطحينة



يفضل الكثير من الأشخاص تناول الطحينة وخلطها مع بعض الأطعمة فهي ذات مذاق مفضل لديهم ولكن هل تعلم أن الطحينة تتمتع بفوائد صحية عالية.



فوائد الطحينة





قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة ان الطحينة تحتوي على العديد من العناصر الطبيعيّة والمعدنيّة والأحماض التي تُعتبر أساساً لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحيّة ، والتي يُنصح بتناولها للوقاية من الأمراض الخطيرة الأخرى ، حيث تتمثل فوائدها فيما يلي :

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تحتوي الطحينة على كل من مادة السيسامين ومادة السيسامول اللتين تساعدان على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم ، مما ينعكس إيجاباً على صحة القلب وضغط الدم والأوعية الدَمويّة ، ويقي من الأمراض الخطيرة العديدة على رأسها التجلّطات والسكتات والأزمات القلبيّة وكذلك السكتات الدماغية ، نظراً لاحتوائها أيضاً على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحاديّة ، وكذلك الدهون المتعدّدة غير المشبعة.تحتوي على نسبة عالية من عنصري الكالسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على خفض ضغط الدم أو التقليل من ارتفاع ضغط الدم الخطير وتنظيم معدّلاته والحفاظ على ضغطه الطبيعيّ.يحتوي على مركّبات الليغنان ، وهي عبارة عن مركبات كيميائيّة توجد في بعض أنواع النباتات ، وتؤثر بشكل مباشر على مستقبلات هرمون الأسروجين في الجسم ، مما يجعل منها عاملاً وقائيّاً ضد أمراض وخلايا السرطان بأنواعه المختلفة.تعتبر مفيدة جداً لعلاج مشكلات العظام والمفاصل والعضلات ، وكذلك الأوجاع المرتبطة بأمراض الروماتيزم ، وذلك نظراً لكونها عنصراً غنيّاً بالمغنيسيوم المرتفع الذي يُعتبر مفياًد جداً لصحة العظام ، مما يقي من التعرّض لهشاشتها، وخاصة لدى كبار السن والنساء على وجه التحديد بعد انقطاع الطمث ، وفي مرحلة سن اليأس.يقوي الدم بشكل كبير ، مما يجعله علاجاً فعالاً لمشاكل نقص الدم والتي تعرف علميّاً بالأنيميا ، وكذلك أنيميا نقص عصنر الحديد ، كونها مصدراً غنياً جداً بالحديد الآمن للاستهلاك لكلا الجنسين ولكافة المراحل العُمريّة.