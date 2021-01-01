

الجبنة القريش الجبنة القريش

تقدّم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومضمون لعشاق الجبن.



مقادير عمل الجبن القريش



3 لتر حليب .

12 م ك خل و يمكنك استبدالها بعصير ليمون مصفي .

ملح .

حبة البركة ، زعتر .

للتقديم :

، سماق ، زيت زيتون

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طريقة عمل الجبنة القريشفي وعاء عميق ، يوضع الحليب و يرفع علي النار حتي يقارب الغليان .نضيف الخل أو عصير الليمون و يقلب الكل جيدا .نرفع الحليب من علي النار، و يغطي حوالي 5 دقائق .ستجدي الحليب تخثر، قومي بتصفيته في مصفاه مغطاه بالقماش الشاش للتخلص من السوائل ( مصل الحليب ) و الحصول علي الجبن .وبعد أن يصفي ، يضاف الملح حسب رغبتك ، و يقسم الخليط ، و يمكنك عمل جبن قريش منكه بحبة البركة أو الزعتر ، و ذلك بخلطه مع كمية من كل منهما حسب رغبتك.يوضع الجبن بحصيرة بامبو ( حصيرة السوشي أو الجبن ) و يمكنك استعمال شاش أيضا و يلف و يكبس و يوضع بمصفاه بالثلاجة طول الليل .يقدم الجبن مزين بالسماق أو البابريكا و زيت الزيتون .