اكتشف أعراض السكتة الدماغية



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث أنها تسبب مضاعفات عديدة تصل للموت إذا لم يتم إسعاف المريض بسرعة بشكل صحيح.



تعتمد أعراض السكتة الدماغية على المنطقة المصابة حيث أن كل جزء فى الدماغ مسئول عن أماكن معينة فى الجسم .

وقدم موقع clevelandclinic أهم الأعراض التى تساعد فى اكتشاف السكتة الدماغية بسرعة ومن ثم إنقاذ المريض من المضاعفات الخطيرة، وهى:



ضعف أو شلل من جانب واحد .

الحبسة وهى صعوبة أو فقدان القدرة على الكلام

الكلام المتداخل أو المشوه وعسر التلفظ

فقدان السيطرة على عضلات جانب واحد من وجهك.

فقدان مفاجئ - جزئي أو كلي - لحاسة أو أكثر الرؤية ، السمع ، الشم ، التذوق واللمس.

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها .

فقدان الاتزان “ الترنح يمينا ويسارا”

الدوخة أو الدوار .

الغثيان والقيء .

تصلب الرقبة.

عدم الاستقرار العاطفي وتغيرات الشخصية.

ارتباك أو عصبية من أعراض السكتة الدماغية .

فقدان الذاكرة من أشهر علامات السكتة الدماغية.

الصداع عادة ما يكون مفاجئًا وشديدًا .

إغماء دون سبب.

غيبوبة وتكون لمدة طويلة .