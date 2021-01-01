تسبب كوارث صحية .. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن

حذرت هيئة الدواء المصرية الأصحاء من تناول أدوية إنقاص الوزن المخصصة لعلاج مرضى السكري حيث أنه له مضاعفات خطيرة لغير المصابين بهذا الداء.
وينتشر استخدام أدوية السكري فى علاج إنقاص الوزن حيث أنها تعمل على خفض الوزن لأنه من العوامل التى تزيد من حدوث مضاعفات المرض كما أن بعضها يعمل على خفض نسبة السكر فى الدم.
ولكن تناول هذه النوعية من الأدوية للأصحاء أو المصابين بأمراض أخرى بشكل عشوائي دون الرجوع لطبيب مختص يهدد الإنسان بالإصابة بعدد كبير من المضاعفات الصحية الخطيرة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!