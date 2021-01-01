قد تبدأ ابل قريباً في إنتاج أجهزة الآيباد في السوق الهندي

أكدت أحدث التقارير على أن ابل تخطط لنقل إنتاج أجهزة الآيباد إلى منشآت صناعية في السوق الهندي.
قررت شركة ابل خلال الفترة الأخيرة تنويع سلاسل توريد الشركة إلى منشآت صناعية خارج السوق الصيني، ولقد بدأت ابل بالفعل في نقل جزء من إنتاج هواتف الأيفون إلى الهند.
ولقد أشار تقرير جديد من CNBC إلى أن ابل تخطط أيضاً الآن لنقل جزء من إنتاج أجهزة الآيباد إلى الهند، حيث يؤكد التقرير الجديد على أن ابل قد بدأت بالفعل محادثات لإجراء هذا التغيير إلا أن ابل تواجه بعض المشكلات في الوقت الراهن.
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