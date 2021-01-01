قد تبدأ ابل قريباً في إنتاج أجهزة الآيباد في السوق الهندي

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أكدت أحدث التقارير على أن ابل تخطط لنقل إنتاج أجهزة الآيباد إلى منشآت صناعية في السوق الهندي.



قررت شركة ابل خلال الفترة الأخيرة تنويع سلاسل توريد الشركة إلى منشآت صناعية خارج السوق الصيني، ولقد بدأت ابل بالفعل في نقل جزء من إنتاج هواتف الأيفون إلى الهند.



ولقد أشار تقرير جديد من CNBC إلى أن ابل تخطط أيضاً الآن لنقل جزء من إنتاج أجهزة الآيباد إلى الهند، حيث يؤكد التقرير الجديد على أن ابل قد بدأت بالفعل محادثات لإجراء هذا التغيير إلا أن ابل تواجه بعض المشكلات في الوقت الراهن.

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ويوضح التقرير أن ابل تخطط لبدء نقل إنتاج أجهزة الآيباد إلى الهند ما أن يتم معالجة المشكلات الحالية مباشرة، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة الجديدة لتنويع سلاسل التوريد.يذكر أن أحد أهم المشاكل التي تواجه ابل في إنتاج أجهزة الآيباد في الهند هو إفتقار المهارات التي تدعم إنتاج الأجهزة المعقدة، وهو ما يؤثر على سرعة إنتاج الأجهزة.ولقد بدأت ابل في الإعتماد على إنتاج هواتف الأيفون في منشآت الهند الصناعية منذ عام 2017، حيث إستهدفت إنتاج الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون في الهند، ولقد أكد التقرير على أن ابل تتوسع ببطء في نقل إنتاج أجهزتها إلى السوق الهندي، كما أن سلسلة iPhone 14 هي أولى الإصدارات الحديثة التي يتم إنتاجها في الهند.