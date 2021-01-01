تطلق سامسونج صفحة الدعم لهاتف Galaxy A14 5G إستعداداً للإعلان الرسمي

أطلقت شركة سامسونج صفحة الدعم الرسمية الخاصة بهاتفها المتوسط المرتقب Galaxy A14 5G إستعداداً للإعلان الرسمي.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy A، ولقد شغل الهاتف بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.
ولقد ظهرت الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy A14 5G على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في السوق الهندي بنموذج رقم SM-A146B/DS، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.
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