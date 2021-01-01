تطلق سامسونج صفحة الدعم لهاتف Galaxy A14 5G إستعداداً للإعلان الرسمي



Galaxy A14 5G Galaxy A14 5G

أطلقت شركة سامسونج صفحة الدعم الرسمية الخاصة بهاتفها المتوسط المرتقب Galaxy A14 5G إستعداداً للإعلان الرسمي.



تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy A، ولقد شغل الهاتف بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.



ولقد ظهرت الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy A14 5G على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في السوق الهندي بنموذج رقم SM-A146B/DS، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.

قد يعجبك أيضا...

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حول هاتف Galaxy A14 5G أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش وجودة عرض FullHD+.أيضاً أكدت الصور المسربة على أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي مميزة بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل.كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بمنفذ USB C للشحن، أيضاً ينطلق بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.يذكر أن نموذج رقم SM-A146B من هاتف Galaxy A14 5G يأتي برقاقة معالج Exynos 1330، بينما يأتي النموذج رقم SM-A146P برقاقة معالج Dimensity 700.