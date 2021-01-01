أفضل هواتف Honor المنافسة لـ iPhone



Honor Honor

نجحت شركة هونر Honor في أن تصنع لنفسها اسمًا لسنوات نظرا لاستهدافها الهواتف الرخيصة والموجهة نحو الشباب، لكن الآن وبعد أن تم بيعه من قبل العملاق الصيني هواوي، تعمل هونر حاليا من تلقاء نفسها كشركة مستقلة لإثبات كيانها بكل الطرق.



فإذا كنت تبحث عن هواتف رخيصة الثمن وفي نفس الوقت تقدم مواصفات مميزة فإن أفضل حل لذلك هي هونر، وسنوضح قائمة بهذه الهواتف وفقا لما ذكره موقع تيك أدفيزور.



أرخص الهواتف الذكية من هونر

1- هاتف Honor 70

يتميز هاتف هونر Honor 70، بإعداد ثلاثي للكاميرا مع زاوية فائقة السرعة مناسبة بتصميم أنيق وعصري، حيث روجت له الشركة على أنه الجهاز المثالي لصانعي المحتوي، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 54 ميجابكسل، بمستشعر IMX800 من إنتاج شركة سوني بقياس 1 / 1.49 بوصة، والذي يلتقط المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر إشراقا ووضوحا، متصلة بوحدة فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل تعمل أيضا ككاميرا ماكرو، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

قد يعجبك أيضا...

ويتميز نظام الكاميرا بهاتف Honor 70، بميزة تسمي Solo Cut Vlog Mode، هي الأولى من نوعها والتي تمنح المستخدم إمكانية إنشاء مدونات فيديو بورتريه باستخدام تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد في فيديو جماعي، من خلال التبديل بين نقطة التركيز بسلاسة، لإنشاء مقطع فيديو عالى الدقة، مما يوفر تجربة مستخدم قوية وممتازة بالنسبة لصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.Honor 70ويتضمن هاتف Honor 70، شاشة عرض كبيرة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، وعمق ألون 10 بت، ويبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10 +.ويعمل هاتف Honor 70، بواسطة نسخة مطورة من معالجات كوالكوم هو Snapdragon 778G +، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يتميز بتقديم سرعة أعلى في الاداء، يأتي Honor الجديد مع إصدار Magic UI 6.1 المحدث من برنامج الشركة ، والذي يعتمد على Android 12ومن ناحية الذاكرة، يأتي هاتف Honor 70، بتكوين ذاكرة مختلفة هي: 8 جيجابايت+ 128 جيجابايت، وبسعة 8 جيجابايت+ 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت+ 512 جيجابايت.ويحزم هاتف Honor 70، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة، لديها درجة تحمل إجمالية قدرها 100 ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، مما يوفر تجربة شحن فائقة السرعة وفقا لمعيار SuperCharge، مما يتيح للمستخدمين شحن الجهاز في وقت قياسي من 3 إلى 60% خلال 20 دقيقة فقط.ويتوفر هاتف هونر Honor 70، بـ 4 ألوان رائعة هي الأسود، والفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي، والأبيض الثلجي، مقابل سعر يبدأ من 466 دولار (أي ما يعادل 11 ألف و 400 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.2- هاتف Honor Magic 4 Liteيتميز هاتف هونر Honor Magic4 Lite، بشاشة كاملة FullView، من نوع IPS LCD، بقياس 6.81 بوصة، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ، وتتميز بنوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.ويحتوي هاتف هونر Honor Magic4 Lite، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، مما يتيح لك شحن البطارية بنسبة 80% في غصون 30 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، بدون خدمات جوجل.ويتمتع هاتف هونر Honor Magic4 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين لبيانات العمق ولقطات الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.ويتوفر سعر هاتف Honor Magic 4 Lite بسعر 415 دولار أمريكي (أي حوالي 10 آلاف جنيه مصري).3- هاتف Honor Magic 4 Proيعمل هاتف هونر Honor Magic4 Pro بمعالج من نوع SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية ومعالج رسومي Adreno 730 يقدم أداء ممتاز في تشغيل الألعاب، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic UI 6 .يأتى هاتف هونر Honor Magic4 Pro بشاشة قياس 6.81 بوصة من نوع LTPO OLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1312 x 2848 بيكسل.ويقدم هاتف هونر Honor Magic4 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide دقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 64 ميجا بيكسل مع تكبير بصري 3.5x مدعما بوجود فلاش LED و تقنية HDR و Panorama، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجا بيكسل، و دعم تصوير الفيديو بدقة 4k.ويضم هاتف هونر Honor Magic4 Pro بطارية عملاقة سعة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط، حيث يستطيع الشاحن شحن البطارية بالكامل إلى 100% في نصف ساعة فقط .ويبلغ سعر الهاتف 1000 دولار أمريكي (أي حوالي 24 ألف جنيه مصري تقريبا).