مواصفات شاومي ريدمي 9A..14 ساعة متواصلة من الألعاب وبأقل من 4 آلاف جنيه..

تقدم شاومي هاتفها من الفئة الاقتصادية ريدمي 9A بشريحتين من نوع النانو SIM والحاصل على شهادة حماية من الضوء الأزرق الذي يؤثر على النظر وبالتالي يمكنك أن تستخدمه لساعات طويلة دون إجهاد، كما أنه يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث وحتى الرابع 4G.
وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة، يتم تشغيل جهاز شاومي ريدمي 9A بواسطة معالج MediaTek Helio G25 ثماني النواة مع وحدة معالجة مركزية بدقة 12 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الجرافيك من IMG PowerVR من نوع GE8320 بتردد يصل إلى 650 ميجاهرتز، ومعه خاصية HyperEngine التي توفر استجابة سريعة في الألعاب ومرئيات أكثر واقعية ووضوح على الشاشة.
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