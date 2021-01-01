مواصفات شاومي ريدمي 9A..14 ساعة متواصلة من الألعاب وبأقل من 4 آلاف جنيه..



شاومي شاومي

تقدم شاومي هاتفها من الفئة الاقتصادية ريدمي 9A بشريحتين من نوع النانو SIM والحاصل على شهادة حماية من الضوء الأزرق الذي يؤثر على النظر وبالتالي يمكنك أن تستخدمه لساعات طويلة دون إجهاد، كما أنه يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث وحتى الرابع 4G.







وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة، يتم تشغيل جهاز شاومي ريدمي 9A بواسطة معالج MediaTek Helio G25 ثماني النواة مع وحدة معالجة مركزية بدقة 12 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الجرافيك من IMG PowerVR من نوع GE8320 بتردد يصل إلى 650 ميجاهرتز، ومعه خاصية HyperEngine التي توفر استجابة سريعة في الألعاب ومرئيات أكثر واقعية ووضوح على الشاشة.

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يقترن المعالج في شاومي ريدمي 9A بذاكرة وصول عشوائية رام 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين على القرص الصلب 32 جيجابايت قابلة للزيادة من خلال إضافة كارت ميموري micro-SD، وكل ذلك مع بطارية مدمجة يمكن الاعتماد عليها لأنها قوية وطويلة الأمد، سعة 5000 ملّي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 5 وات، وبالتالي يمكنك قضاء 14 ساعة متواصلة في الألعاب أو 19 ساعة متواصلة من مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى طوال 138 ساعة، أو إجراء مكالمات لمدة 38 ساعة متواصلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.بالنسبة للشاشة فهي من نوع دوت دروب مقاسها 6.53 بوصة و بتصنيف دقة HD+ مع درجة سطوع 400 شمعة وهي داعمة لعدة أوضاع تريح العين ، منها وضع القراءة، وضع ضوء الشمس، وضع درجة حرارة اللون والوضع القياسي.