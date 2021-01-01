تكشف تسريبات مواصفات كاميرا جبارة في هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra

كشفت تسريبات عدد من مواصفات الكاميرا في هاتف Xiaomi 13 Ultra القادم ضمن سلسلة هواتف Xiaomi 13 الرائدة، التي تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاقها في بداية العام المقبل، والمقرر أن تنافس ضمن أفضل هواتف أندرويد في الأسواق العالمية.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra سيحتوي على 4 كاميرات خلفية بمستشعر 1 بوصة من نوع Sony IMX989 من تصنيع شركة سوني اليابانية، مع بثبات gimbal.
وستحتوي كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra على ميزة التركيز التلقائي PDAF مع جميع المستشعرات في الكاميرات الأربعة، بالإضافة إلى مستشعر dToF ثلاثي الأبعاد، مع دعم التقريب البصري OIS ، كما ستقدم الكاميرا الرئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وفلاش LED.
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